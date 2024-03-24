سمو أمير البلاد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان ظهر اليوم معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حيث قدم لسموه رعاه الله رئيس الادارة العامة للطيران المدني المهندس الشيخ حمود مبارك حمود الصباح وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.