وزير الشؤون الاجتماعية يعلن إطلاق الحملة الوطنية “فزعتكم فرحة لهم” لسداد ديون الغارمين

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح عن إطلاق الحملة الوطنية (فزعتكم فرحة لهم) لسداد ديون الغارمين وذلك تماشيا مع الدور الانساني لدولة الكويت وتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بأهمية توطين العمل الخيري داخل البلاد.

وقال الشيخ فراس الصباح في كلمة لتلفزيون الكويت اليوم السبت بهذه المناسبة “إننا في نفحات هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك شهر الخير والعطاء وبعون الله وتوفيقه نعلن انطلاق الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين فزعتكم فرحة لهم للعام الثاني على التوالي”.

وأضاف أن الحملة ستنطلق بعد غد الاثنين الموافق 15 رمضان بالتعاون مع وزارة الاعلام ووزارة العدل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.

وأشار الى أن هذا العمل سيقدم من جديد صورة مشرفة للعمل الخيري داخل البلاد وما جبل عليه الشعب الكويتي من حب عمل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين وتخفيف همومهم التي أثقلتها الديون ورسم ابتسامة وفرحة على وجوه العديد من الاسر الكويتية التي بحاجة إلى مد يد العون والمساعدة.

وأكد الوزير أن تفريج كربة الغارمين الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون لها فضل وأجر عظيم والتي يجوز فيها التبرع بأموال الزكاة خاصة أنها تستهدف العديد من الفئات المستحقة.

ودعا الجهات المانحة في القطاعين العام والخاص والجمعيات التعاونية وكذلك جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والمبرات والافراد إلى المشاركة في هذه الحملة ومنح أمل جديد وبداية جديدة للغارمين سيكون ثوابها عظيما في هذا الشهر الكريم.