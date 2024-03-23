رئيسا مصر والإمارات يبحثان الجهود المكثفة لوقف اطلاق النار في غزة

رئيسا مصر والإمارات يبحثان الجهود المكثفة لوقف اطلاق النار في غزة

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت مجمل القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الجهود المكثفة لوقف اطلاق النار في غزة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال زيارته للقاهرة.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع والتشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال إن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.