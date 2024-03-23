الجامعة العربية تدين مصادرة الاحتلال أراضي فلسطينية في الضفة الغربية

دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات اليوم السبت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة ثمانية آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة (الأغوار) بالضفة الغربية توطئة لتوسيع البناء الاستيطاني عليها.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن قرار الاحتلال الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن للمنطقة إنما يعكس سعيا إسرائيليا لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين بجعل هذا الحل مستحيلا عبر توسيع المستوطنات والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها خاصة في المنطقة (ج) التي تمثل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وأكدت الجامعة أن جرائم الاحتلال في غزة على بشاعتها ووحشيتها لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين وأن العالم عليه أن ينتبه إلى خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال الخاضعة كليا للمتطرفين والمستوطنين من تدمير للأفق السياسي المستقبلي للفلسطينيين.

وكانت هيئة البث التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل قالت يوم امس الجمعة إنه جرى تخصيص ثمانية آلاف دونم في الأغوار باعتبارها “أرضا إسرائيلية” لبناء مئات الوحدات السكنية ومناطق مخصصة للصناعة والتجارة.