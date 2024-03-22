مركز العجيري العلمي: رصد اقتران كوكبي الزهرة وزحل في سماء الكويت فجر اليوم

قال مركز العجيري العلمي إنه رصد حالة فريدة من الظواهر الفلكية فجر اليوم الجمعة في سماء الكويت والمنطقة العربية باقتران كل من كوكبي الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وزحل المعروف ب (لؤلؤة المجموعة الشمسية).

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن “امكانية رؤية اقتران الكوكبين في سماء البلاد بالعين المجردة بدأت في الساعات المبكرة قبل شروق شمس اليوم وتستمر ملاحظة حالة الاقتران والتباعد بين الكوكبين حتى نهاية شهر مارس الجاري”.

وأوضح أن أبرز ما يميز الظاهرة الفلكية هو حالة اللمعان التي سيكون فيها كوكب الزهرة ومشاهدة الحلقات الرائعة لكوكب زحل حيث سيكون البعد بينهما بمقدار نصف درجة قوسية تقريبا.

ولفت المركز إلى أن كوكب زحل عملاق غازي وثاني أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية حيث يبلغ قطره 10 أضعاف قطر الأرض تقريبا ويمكن رؤيته ورصده بالعين المجردة كجرم لامع بينما لا يمكن رؤية حلقاته إلا عبر التلسكوبات الفلكية.

وذكر أن كوكب الزهرة ثاني أقرب الكواكب من الشمس وهو ألمع الكواكب في المجموعة الشمسية وثالث ألمع الأجرام السماوية بعد الشمس والقمر.