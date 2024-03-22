مركز العجيري العلمي

مركز العجيري العلمي: رصد اقتران كوكبي الزهرة وزحل في سماء الكويت فجر اليوم

22 مارس، 2024
0 8 دقيقة واحدة

قال مركز العجيري العلمي إنه رصد حالة فريدة من الظواهر الفلكية فجر اليوم الجمعة في سماء الكويت والمنطقة العربية باقتران كل من كوكبي الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وزحل المعروف ب (لؤلؤة المجموعة الشمسية).

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن “امكانية رؤية اقتران الكوكبين في سماء البلاد بالعين المجردة بدأت في الساعات المبكرة قبل شروق شمس اليوم وتستمر ملاحظة حالة الاقتران والتباعد بين الكوكبين حتى نهاية شهر مارس الجاري”.

وأوضح أن أبرز ما يميز الظاهرة الفلكية هو حالة اللمعان التي سيكون فيها كوكب الزهرة ومشاهدة الحلقات الرائعة لكوكب زحل حيث سيكون البعد بينهما بمقدار نصف درجة قوسية تقريبا.

ولفت المركز إلى أن كوكب زحل عملاق غازي وثاني أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية حيث يبلغ قطره 10 أضعاف قطر الأرض تقريبا ويمكن رؤيته ورصده بالعين المجردة كجرم لامع بينما لا يمكن رؤية حلقاته إلا عبر التلسكوبات الفلكية.

وذكر أن كوكب الزهرة ثاني أقرب الكواكب من الشمس وهو ألمع الكواكب في المجموعة الشمسية وثالث ألمع الأجرام السماوية بعد الشمس والقمر.

المصدر
كونا
الوسوم
22 مارس، 2024
0 8 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

جامعة الكويت تسجل براءة اختراع “نظام حفظ الأمتعة” لتسهيل عملية استلام الأمتعة من المطارات

18 مارس، 2024

معهد الأبحاث العلمية ينجز مشروعا لتطوير نظام إدارة الطاقة المنزلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

18 مارس، 2024

ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الخليج خطر يهدد الأمن المائي لدول المنطقة

16 مارس، 2024

فقدان صاروخ “ستارشيب” العملاق في آخر مراحل رحلته التجريبية الثالثة

14 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى