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جامعة الكويت تعلن عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الـ12

21 مارس، 2024
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أعلنت جامعة الكويت عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الـ12 للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وذلك خلال الفترة من 26 مارس الحالي إلى 1 أبريل المقبل إلكترونيا.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الاختبارات تعقد خلال أيام السبت 27 أبريل المقبل و 11 مايو المقبل و 29 يونيو المقبل.

ودعت جميع طلبة الثانوية الكويتيين وأبناء الكويتيات فقط الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية من طلبة الصف ال12 أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة إلى التسجيل من خلال الرابط الالكتروني (https://portal.ku.edu.kw/placement) واتباع الارشادات الخاصة بالتسجيل.

وأشارت إلى ضرورة اتباع جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها لافتة إلى أن أداء الطالب لاختبارات القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله بالجامعة وأنه لا يمكن استرجاع أي رسوم لتسجيل الاختبارات بعد تحصيلها.

المصدر
كونا
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21 مارس، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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