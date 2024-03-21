رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني يثمن استضافة الكويت منتخب فلسطين لأداء مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية

ثمن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب دعم دولة الكويت قيادة وحكومة ومؤسسات رياضية واستضافتها بعثة منتخب فلسطين لكرة القدم لأداء مبارياته المقررة على أرضه في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم (2026) وكأس آسيا (2027).

وقال الرجوب الذي يرأس الوفد الفلسطيني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مواجهة منتخب فلسطين لنظيره البنغلاديشي مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة للتصفيات إن هذا الدعم غير المستغرب من الكويت يأتي استمرارا للموقف الكويتي المتميز والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الموقف الكويتي الثابت والداعم لقضية الوجود الفلسطيني يعتبر استمرارا وتجسيدا للمواقف التاريخية للكويت في مناصرة الشعب الفلسطيني منذ القدم مشيرا إلى أن لعب منتخب فلسطين لهذه التصفيات في الكويت له دلالات ورسائل مهمة باستمرار هذا الدعم الكويتي الثابت.

وأوضح أن الحضور الرياضي الفلسطيني في المناسبات الرياضية يعتبر أمرا مهما وسط الظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية لافتا إلى أن الفوز في المباراة سيمنح المنتخب الفلسطيني فرصا أكبر للتأهل للدور المقبل وإدخال الفرح لنفوس الشعب الفلسطيني “وهو أحوج ما يكون إلى ذلك”.

وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتنكيل من قوات الاحتلال الإسرائيلي لا سابق له في التاريخ لكنه لن يثني الشعب الفلسطيني عن الصمود المقاوم وتحقيق المشروع الفلسطيني بإنهاء الاحتلال منوها بالحفاوة والاستقبال المميز الذي حظي به اعضاء الوفد الفلسطيني منذ وصوله إلى الكويت.

يذكر أن منتخب فلسطين سيلتقي نظيره البنغلاديشي على استاد جابر الدولي مساء اليوم ضمن المجموعة التاسعة للتصفيات إذ يدخل المباراة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع لبنان وخسارته أمام أستراليا وهو ذاته رصيد منتخب بنغلاديش.