البرازيلي داني ألفيس

القضاء الإسباني يفرج عن البرازيلي داني ألفيش المتهم بالاغتصاب بكفالة قيمتها مليون يورو

20 مارس، 2024
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وافق القضاء الإسباني الأربعاء بالإفراج الموقّت عن البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.

وجاء القرار بعد يومٍ على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في شباط/فبراير بعد توقيفه في كانون الثاني/يناير 2023.

وأعلنت محكمة في برشلونة أنها ستصادر “جوازي سفر اللاعب البرازيلي والإسباني”.

المصدر
أ ف ب
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20 مارس، 2024
0 47 أقل من دقيقة

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