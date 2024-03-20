KIB يعلن أسماء الرابحين في سحوبات عرض فبراير المصمّم لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء الرابحين في سحب عرض فبراير الحصري، والتي أطلقها البنك مؤخّراً لكافة عملائه حاملي بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع، بما فيها فيزا كلاسيك، الذهبية، بلاتينيوم، سيجنتشر، إنفينيت ومسبقة الدفع، وذلك لمكافأتهم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني عبر فرص للربح مقابل عمليات الدفع باستخدام تلك البطاقات، داخل الكويت وخارجها، علماً بأن إجمالي قيمة الجوائز النقدية هو 8,000 دينار كويتي.

وقد فاز كل من رجا حمود رجا الهاجري وحكيم الدين سيفي بجائزة نقدية قيمتها 1,000 دينار كويتي لكل منهما، بينما تم تقديم جائزة نقدية قيمتها 250 ديناراً كويتياً لكل من حمدي محمد الرز، طلال حسين الشمري، عبدالرحمن راشد الخرافي، داود سليمان بوطيبان، محمد عبدالله شودري، عيسى سمير المطيري، صالح علي الرمضان، أحمد فاروق رزق، علي خليل تقي، يوسف دهيمان الشمري، محمود عبدالرحمن مدوخ، مشاري جاسم العطار، عبدالعزيز ماطر الماجدي، عبير عيسى السويدي، عبدالله نوح بورسلي، عادل عبدالرحيم الحمداني، فيصل حميدي السند، علي محمد العجمي، فاطمة هاشم موسوي، عزيز مبارك العنزي، مصطفى عايش السلامين، ناصر عايض العازمي، بدر يوسف الفضلي وعلي ناصر الضاحي، علماً بأن السحب أقيم في المبنى الرئيسي للبنك، تحت إشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة.

وبهذه المناسبة، صرّحت مدير المنتجات في إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB، ليلى نصرالله: “نفتخر بمواصلة إطلاق الحملات المبتكرة والعروض المميّزة المصمّمة لمكافأة عملائنا، ويسرّنا التقدّم بالتهنئة من كافة الفائزين في سحب عرض فبراير. كما إننا ملتزمون بتعزيز تجربة عملائنا المصرفية عبر توفير عروض ومزايا وجوائز استثنائية تلبّي احتياجاتهم وتفوق توقّعاتهم”.

مدير المنتجات في إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB ليلى نصرالله

وفي صعيد مقابل، قال مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا الكويت، علي حناوي: “هذه الحملة المتميّزة أكّدت من جديد قدرة KIB على ابتكار العروض التي تواكب أسلوب حياة عملائه وتضمن تمتّعهم بالرفاهية، ونحن نرى في مثل هذه المبادرات دافعاً قوياً نحو ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية وبذل كافة الجهود الرامية إلى توفير منتجات وخدمات أكثر كفاءة وتميّزاً لكافة شرائح العملاء، والارتقاء بتجربتهم المصرفية الرقمية، تماشياً مع استراتيجية التحوّل الرقمي لدولة الكويت، والتي تلتزم فيزا بمواكبتها من أجل تحقيق تطلعاتها إلى التوسّع في تقديم خدماتها الرقمية لشريحة أكبر من الأفراد والشركات”.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدّخر جهداً في ابتكار الحملات وإطلاق العروض التي تواكب أسلوب حياة العملاء وتلبّي كافة احتياجاتهم في جميع المواسم والمناسبات المجتمعية، وذلك انطلاقاً من شعاره المؤسسي، بنك للحياة، وتجسيداً لرؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى الاستمرار بمكافأة عملائه والتوسّع بمنتجاته وخدماته المصرفية المبتكرة.