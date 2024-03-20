التجارة: تحديث وتطوير 21 خدمة إلكترونية لقطاع الشركات عبر تطبيق “سهل بزنس”

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء تحديث وتطوير 21 خدمة إلكترونية لقطاع الشركات والتراخيص التجارية وقطاع تنمية التجارة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية المقدمة لأصحاب الأعمال (سهل بزنس).

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أصحاب الأعمال يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات المطورة عبر (سهل بزنس) في كل من قطاع الشركات والمؤسسات الفردية وإدارة العقار.

وأضافت أن الخدمات التي أعيد تطويرها وإطلاقها عبر التطبيق هي (طلب تجديد رخصة) و(متابعة طلبات تعديل التراخيص) و(استعلام عن الشركات الخاصة بالفرد) و(استعلام عن التراخيص الخاصة بالفرد) و(طلب إعادة اصدار ترخيص بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع).

وأوضحت أن الخدمات تضمنت (طلب تجديد مؤقت) و(طلب إلغاء ترخيص فرع) و(استعلام عن حالة توفيق أنشطة عقد الشركة) و(استعلام عن حالة توفيق أنشطة الفروع والتراخيص).

وبشأن الخدمات الخاصة بالمؤسسات الفردية ذكرت أنها تضمنت (طلب إلغاء ترخيص فردي) و(متابعة طلبات طباعة دخول لجنة توفيق أوضاع فردي) و(الاستعلام عن المؤسسات الخاصة بالفرد) و(الاستعلام عن التراخيص الفردية) و(طلب طباعة رخصة فردي طبق الأصل) و(متابعة طلبات طباعة رخصة فردي و طبق الأصل فردي).

وأفادت (التجارة) بأن الخدمات تضمنت أيضا (طلب إعادة إصدار ترخيص فردي بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع) و(طلب تجديد ترخيص فردي) و(طلب تجديد موقت فردي) و (طلب إلغاء دفتر سمسرة) و(طلب إلغاء نائب دفتر سمسرة) و(طلب إلغاء ترخيص مقيم عقار).

وأكدت السعي في خطتها نحو التحول الرقمي في الوزارة وتطوير خدماتها المقدمة للجمهور عبر تطبيقي (سهل) الذي يقدم خدماته للأفراد و(سهل بزنس) الذي يقدم خدماته لأصحاب الأعمال.