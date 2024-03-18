“التجارة” تحدث 9 خدمات إلكترونية للمؤسسات الفردية عبر “سهل بزنس”

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الاثنين عن قيام وزارة التجارة والصناعة بتحديث وتطوير 9 خدمات إلكترونية تخص المؤسسات الفردية عبر تطبيق (سهل بزنس) الحكومي لأصحاب الأعمال.

وبين كاظم في تصريح صحفي ان من الخدمات المطورة التي تم تفعيلها (متابعة طلبات طباعة دخول لجنة توفيق أوضاع) و(الاستعلام عن المؤسسات الخاصة بالفرد) و(الاستعلام عن التراخيص الفردية) و(طلب طباعة رخصة فردي طبق الأصل) وغيرها.

وأوضح أن أصحاب الاعمال يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات المطورة مبينا أن (التجارة) بصدد المضي في تحديث وتطوير مجموعة أخرى من الخدمات المطروحة في (سهل بزنس) تباعا.