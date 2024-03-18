جامعة الكويت تسجل براءة اختراع “نظام حفظ الأمتعة” لتسهيل عملية استلام الأمتعة من المطارات

سجلت جامعة الكويت من خلال مكتب براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث براءة اختراع بعنوان (نظام حفظ الأمتعة) من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والذي يهدف الى تسهيل عملية استلام الامتعة في المطارات.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي اليوم الاثنين ان براءة اختراع (نظام حفظ الامتعة) كانت تحت اشراف عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول الدكتور عبد الله العازمي والطالبات بتول صالح وبدور المطيري وفاطمة محمد.

واوضح البيان ان براءة (نظام حفظ الأمتعة) سيوفر الوقت والجهد خصوصا بعد عناء رحلة السفر اذ يمتاز النظام الجديد بالأمان من خلال تجنب العوائق المتعلقة بفقدان الحقائب أو سرقتها بسهولة في المطارات.

واضاف انه تم تصميم المشروع لتسهيل وتسريع عملية استلام الحقائب في المطار اذ يقوم النظام بتخزينها في جهاز عامودي ليبقيها آمنة من الاختلاط والسرقة فيتمكن المسافر من خلالها من استلام جميع أمتعته في نفس الوقت بمجرد مسح البطاقة وتتم تلك العملية.

وبين انه يتم من خلال عدة مراحل اولها مرحلة التحميل التي تتكون من حركة الحقائب إلى مرحلة التخزين ثانيا والتي يتم من خلالها فرز الحقائب على حسب ملكيتهااذ يتم تخزين الحقائب لنفس المسافر أو العائلة في نفس الحجرة وتتم هذه العملية باستخدام قاريء للعلامات والثالثة مرحلة استلام الحقائب فعند وصول المسافر ومسح البطاقة ستصل الحجرة التابعة له إلى مكان الاستلام ليتمكن من استلام حقائبه.

من جهته اشاد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري الحربي بجهود الدكتور العازمي وفريقه البحثي خلال تكريمهم معربا عن الفخر والاعتزاز بهذه الاختراعات لما لها من تأثير ايجابي على تصنيف الجامعة وهي دليل على جودة التعليم وحرص أعضاء هيئة التدريس على رفع اسم جامعة الكويت في المحافل الدولية.

وأكد الحربي أهمية تمكين الطلبة والطالبات من تطوير قدراتهم الإبداعية مشيرا إلى دور الجامعة ممثلا بقطاع الأبحاث في توفير الدعم للمبدعين وتسهيل عملية الحصول على براءات اختراع مسجلة مع تحفيزهم على التميز العلمي في الجامعة.

من جهتها أكدت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات الدكتورة حنين الغبرا في بيان اهمية هذا الاختراع الذي سيساعد في تحسين جودة الخدمات في المطارات ويسهم في تقديم تجربة أفضل للمسافرين ويوفير الوقت والجهد.

واضافت الغبرا انه من المتوقع أن يكون لهذا الابتكار “تأثير إيجابي” على صناعة السفر والسياحة حيث تعتبر تطوير عمليات استلام الحقائب إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحسين تجربة السفر بشكل عام.