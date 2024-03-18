معهد الأبحاث العلمية ينجز مشروعا لتطوير نظام إدارة الطاقة المنزلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاثنين انجاز مشروع بحثي بعنوان (تطوير نظام إدارة الطاقة المنزلية القائم على التحكم النشط) باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإيجاد حلول مبتكرة ولترسيخ خطوة ثابتة في مسار الاستدامة.

وقال رئيس المشروع من مركز أبحاث الطاقة والبناء المهندس فريد الغملاس في بيان صحفي للمعهد أنه تم تنفيذ هذا المشروع بأحدث استراتيجيات تحكم بوحدات التكييف من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وذلك للحد من استهلاك الطاقة مع الحفاظ على الحرارة.

واضاف الغملاس ان منهجية المشروع تكمن في بناء بيت نموذجي مشابه لأسلوب البناء الكويتي لاختبار استراتيجيات التحكم المبتكر وتطوير أنظمة حديثة من أجل التحكم الأمثل في تكييف الهواء والإضاءة وستائر النوافذ في البيت النموذجي المشيد حديثا هذا إلى جانب تقليل استهلاك الطاقة في الوحدات السكنية بنسبة 20 بالمائة على الأقل باستخدام نظام التحكم الأمثل.

وأشار الى ان المشروع البحثي حقق أهدافه من خلال بناء بيت نموذجي وتم إجراء تجارب للتحكم بأجهزة التكييف عن طريق استعمال ثلاث نماذج تعلم آلي وأظهرت النتائج أن الشبكة العصبية الاصطناعية حققت أعلى توفير للطاقة 26 في المائة من بين النماذج الثلاث.