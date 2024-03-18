بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 29.90 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 29.90 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 90ر29 نقطة ليبلغ مستوى 04ر7408 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر122 مليون سهم عبر 8413 صفقة نقدية بقيمة 5ر30 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15ر35 نقطة ليبلغ مستوى 25ر6081 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 8ر37 مليون سهم عبر 2601 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 16ر16 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 94ر29 نقطة ليبلغ مستوى 52ر8117 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 85 مليون سهم عبر 5812 صفقة بقيمة 2ر25 مليون دينار (نحو 8ر76 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 43ر41 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5949 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 69ر0 في المئة من خلال تداول 8ر32 مليون سهم عبر 2025 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 15 مليون دولار).

وكانت شركات (إيفا فنادق) و(مدار) و(المتكاملة) و(مراكز) الأكثر ارتفاعا أما شركات (مشاريع) و(بيتك) و(وطني) و(برقان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (النخيل) و(الخليجي) و(استثمارات) و(وثاق) الأكثر انخفاضا.