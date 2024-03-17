الدوري الإسباني: برشلونة يسحق اتلتيكو بثلاثية نظيفة

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة حامل اللقب لتحقيق فوز ساحق على حساب مضيفه اتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وانتزع النادي الكاتالوني المركز الثاني من جيرونا الذي خسر امام خيتافي السبت 0-1، كما عزّز آماله الضئيلة بالدفاع عن لقبه امام غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الحالي.

وبات في رصيد برشلونة 64 نقطة متخلفا بثماني نقاط عن ريال، الا انّه بات يتقدم عن جيرونا الذي تراجع الى المركز الثالث بفارق نقطتين.

في المقابل، تراجع اتلتيكو الذي بلغ ايضا بدوره ربع نهائي دوري الابطال بعودة نارية امام انتر الايطالي الذي تغلب عليه بركلات الترجيح بعدما انتهى مجموع المباراتين (2-2)، الى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن اتلتيك بلباو الرابع.

وغاب عن التشكيلة الاساسية للروخيبلانكوس هدافه التاريخي الفرنسي انطوان غريزمان والهولندي ممفيس ديباي قبل ان يشركهما سيميوني في الشوط الثاني، ذلك بعد ان خاض اتلتيكو شوطين اضافيين امام انتر في منتصف الاسبوع.

وكان ليفاندوفسكي نجم اللقاء بامتياز بعد ان سجّل هدفا ومرر تمريرتين حاسمتين ليساهم في هدفي البرتغالي جواو فيليكس (38) وفيرمين لوبيس (65).

وبات برشلونة الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال اوروبا خلال منتصف الاسبوع بفوزه على نابولي الايطالي اول فريق يهزم اتلتيكو في ميتروبوليتانو هذا الموسم.

وكان برشلونة نفسه آخر فريق يفوز في عقر دار اتلتيكو في الدوري المحلي، حيث بقي فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني دون هزيمة في 25 مباراة خلال هذه الفترة على ارضه.

وواصل البلاوغرانا عروضهم القوية ومددوا سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة الى 10 منذ ان اعلن المدرب تشافي هرنانديس نيته الرحيل في نهاية الموسم.

واشرك تشافي اللاعب فيكتور فورت كظهير أيسر بديلا عن البرتغالي جواو كانسيلو الذي عانى من آثار كدمة، فيما استبدل الدنماركي اندرياس كريستينسن بلوبيس خلال فترة الاحماء بسبب شعور الاول ببعض الاوجاع.

ونجح الضيوف في انتزاع التقدم بعكس مجريات المباراة مستغلين اول فرصهم الفعلية في المباراة، حيث تقدم الالماني إيلكاي غوندوغان من الوسط ووجد ليفاندوفسكي، قبل ان يمرر الاخير لفيليكس الذي سدد بمواجهة فريقه السابق الذي انتقل منه الى برشلونة على سبيل الاعارة (38).

وطرد المدرب تشافي قبل نهاية الشوط الاول لاعتراضه على الحكام، الا انّ فريقه تابع في الشوط الثاني من حيث انتهى في الاول.

وضاعف ليفاندوفسكي تقدم الفريق الكاتالوني بعدما خسر لاعب اتلتيكو الارجنتيني رودريغو دي بول الكرة فاستغلها البولندي بأفضل طريقة (47).

وسجّل لوبيس الهدف الثالث للبلاوغرانا بكرة رأسية (65) إثر تمريرة من ليفاندوفسكي الذي قدم احد افضل مستوياته مع برشلونة منذ انضمامه في العام 2022 قادما من بايرن ميونيخ الالماني.

فوز أول لألميريا

وفي المباريات الاخرى، تعرّض ريال بيتيس للخسارة على يد مضيفه رايكو فايكانو 0-2.

وسجّل هدف الفائز الفرنسي فلوريان ليجون (40) وسيرخيو كاميو (78)، ليعزّز رايو فايكانو موقعه خارج منطقة الهبوط برصيد 29 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمّد رصيد بيتيس عند 42 نقطة في المركز السابع.

وحقّق فياريال فوزه الثالث توالياً في مختلف المسابقات وذلك عقب تخطيه عقبة فالنسيا 1-0 .

وسجّل هدف المباراة الوحيد خورخي كوينسا (54).

وحرمت الخسارة فالنسيا من التقدم إلى المركز السابع، ليتجمّد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثامن وسط صراع مستمر على المقاعد المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل، فيما عاد فياريال إلى هذه المنافسة وبات في رصيده 38 نقطة في المركز التاسع.

وكان فياريال فاز على مرسيليا الفرنسي 3-1 في مواجهة الإياب من الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، إلا أنّه لم يستطع قلب النتيجة لمصلحته والتأهل، بعد أن فاز الأخير ذهاباً 4-0.

من جهة أخرى، حقّق ألميريا أخيراً فوزه الأول هذا الموسم في الدوري وذلك على حساب مضيفه لاس بالماس 1-0.

وكان الفريق المتذيّل للترتيب قد أقال مدربه غايسكا غاريتانو الأربعاء وعيّن خوسيه “بيبي” ميل بيريس بدلاً منه.

وعُيّن غاريتانو (48 عاما) خلفاً لفيسينتي مورينو في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، لكنه فشل في إحداث التغيير المطلوب لفريقٍ يبدو في طريقه للهبوط إلى الدرجة الثانية.

وحقّق ألميريا الذي يقبع في المركز العشرين الأخير برصيد 13 نقاط، فوزه الاول في 29 مباراة، بعد 18 هزيمة و10 تعادلات.

وسجلّ هدف الفوز لألميريا البرازيلي لياو بابتيستاو (14).

وتجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وواصل إشبيلية عروضه المهزوزة هذا الموسم وسقط أمام سلتا فيغو 1-2.

وبعدما افتتح له المغربي يوسف النصيري التسجيل (18)، نجح كارليس بيريس (72) والنروجي يورغن ستراند لارسن (78) في قلب النتيجة لمصلحة سلتا فيغو.

ويحتل سلتا فيغو المركز السابع عشر بـ27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية الـ 16.