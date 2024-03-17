الرئيس المصري يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الرئيس المصري يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مشددا على أن بلاده ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأوضح المتحدث الرسمي بأن الجانبين تباحثا بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”.

وتستضيف العاصمة المصرية (القاهرة) اليوم قمة مصرية أوروبية بهدف ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

وتناقش القمة كذلك الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السلم الدولي.