رئيسة المؤتمر ورئيسة مجلس أقسام الجلدية الدكتورة أطلال اللافي

د. أطلال اللافي: عيادات الأمراض الجلدية التابعة لوزارة الصحة تستقبل نحو 50 ألف حالة سنويا

16 مارس، 2024
0 43 دقيقة واحدة

قالت رئيس مجلس أقسام الجلدية التابع لوزارة الصحة الكويتية الدكتورة أطلال اللافي اليوم السبت إن العيادات المتخصصة التابعة للوزارة تستقبل نحو 50 ألف حالة سنويا.

وأوضحت اللافي وهي رئيس رابطة أطباء الجلدية الكويتية في تصريح للصحفيين عقب الغبقة الرمضانية التي نظمتها (الرابطة) اليوم أن أكثر الأمراض الجلدية انتشارا في دولة الكويت هي جفاف الجلد والحساسية والأكزيما مشيرة إلى سياسة واستراتيجية (الوزارة) الرامية إلى النهوض بالخدمات المقدمة لتواكب مثيلاتها بدول العالم المتقدم.

ولفتت إلى فعالية الصيام في علاج الكثير من الأمراض الجلدية خاصة المرتبطة بالحساسية مثل (الأرتكاريا) إذ يسهم في التقليل المؤقت في نسبة الماء بالدم وبالتالي الجلد ومن ثم زيادة مناعته ومقاومته الميكروبات والأمراض المعدية والجرثومية فضلا عن تقليل حدة الصدفية والحساسية التي تزداد مع كثرة تناول الأطعمة الغنية بالأملاح وكذلك (حب الشباب) الذي يزداد مع كثرة تناول الدهون والحلويات.

وأضافت أنه رغم الفائدة الكبيرة للصيام على صحة وجسم الإنسان إلا أن المصابين ببعض الأمراض الجلدية مثل الذئبة الحمراء الحادة والصدفية الحادة وسرطان الجلد وغيرها يحظر عليها الصيام إذ إن بعض الأمراض تحتاج إلى عناصر غذائية قد تقل مع الامتناع عن تناول الطعام أو المياه.

وذكرت أن الصيام وما يتبعه من تغيير في العادات الغذائية يكون له علاقة بالجلد و(شعر الرأس) الذي يتأثر بدوره بالتغيير في مستوى عناصر غذائية معينة مثل فيتامين (أ) و (د) والتي يتوجب توفيرها على مائدتي الإفطار والسحور عبر السلاطة الخضراء والبروتين الخالي من الدهون.

وأكدت اللافي أهمية تناول كمية كافية من الخضروات الطازجة والمياه لتعويض ما يفقده الجسم أثناء فترة الصيام مع التقليل من الأطعمة الغنية بالأملاح والتوابل.

المصدر
كونا
الوسوم
16 مارس، 2024
0 43 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الصحة: افتتاح توسعة مركز البحر للعيون ضمن خطة “المئة يوم” وتقديم خدمات صحية متكاملة

17 مارس، 2024

الصحة: إضافة خدمة “الكشف المبكر لسرطان الثدي” إلى تطبيق “سهل”

16 مارس، 2024

بريطاني يتجاوز الخيارات الطبية في بلاده ويفضل الخضوع لعملية جراحية على يد الجراح العظام الكويتي د. مثنى سرطاوي

16 مارس، 2024

وزير الصحة يؤكد مواكبة أحدث التقنيات والمستجدات الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية بالبلاد

13 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى