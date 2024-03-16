البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة “إسلاموفوبيا”

رحب البرلمان العربي اليوم السبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن “تدابير مكافحة كراهية الإسلام” وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة (إسلاموفوبيا).

واكد البرلمان في بيان صحفي دعمه لجميع الجهود الرامية للتصدي لظاهرة (إسلاموفوبيا) والفكر المتطرف على المستوى الدولي.

كما أكد الحرص على تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في إطار استراتيجيته الراسخة لتعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والطوائف ورفض العنف والتطرف والعمل على المستويات كافة للتصدي لظاهرة (إسلاموفوبيا) التي أخذت في الاتساع خلال السنوات السابقة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة قرارا يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العنف ضد المسلمين على ضوء تصاعد موجة ظاهرة رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) حول العالم.

وصوتت 115 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن (منظمة التعاون الإسلامي) فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار.