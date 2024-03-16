الدوري الإسباني: ريال يبتعد 10 نقاط عن جيرونا موقتا

الدوري الإسباني: ريال يبتعد 10 نقاط عن جيرونا موقتا

ابتعد ريال مدريد 10 نقاط موقتا عن وصيفه جيرونا بفوزه العريض على مضيفه اوساسونا 4-2 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 72 نقطة بانتظار مباراة جيرونا مع ضيفه خيتافي لاحقا.

خاض ريال مدريد المباراة في غياب هدافه الانكليزي جود بيلينغهام بداعي الايقاف، لكنه احتاج الى اربع دقائق لافتتاح التسجيل بواسطة البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي انتزع الكرة من مدافع اوساسونا اليخاندرو كارتينا وأودعها الشباك.

بيد ان فريق العاصمة لم ينعم طويلا بالهدف لأن اوساسونا ادرك التعادل بعد دقيقتين فقط عبر الكرواتي انتي بوديمير غير المراقب داخل المنطقة ليتابع الكرة داخل الشباك.

ونجح ريال في التقدم مجددا بعد لعبة ثلاثية رائعة بدأها براهيم دياس الذي اختار الدفاع عن الوان المغرب خلال الاسبوع الحالي واختاره المدرب وليد الركراكي ضمن تشكيلته للمباراتين الوديتين ضد انغولا وموريتانيا اواخر الشهر الحالي، ومنه الى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي مررها باتجاه الظهير الايمن داني كارفاخال، فسددها الأخير داخل المرمى (18).

ووسع دياس الفارق بعد ان راوغ مدافعا وسدد الكرة بيمناه على يسار الحارس سيرخيو هيريرا (61)، رافعا رصيده الى خمسة اهداف هذا الموسم.

ووجه ريال الضربة القاضية لاوساسونا عندما ترك فالفيردي الكرة الى فينيسيوس، فسار بها الاخير على الجهة اليسرى قبل ان يطلقها زاحفة في الزاوية المعاكسة (64).

والهدف هو الثاني عشر لفينيسيوس هذا الموسم في الدوري والثامن عشر في مختلف المسابقات.

وكان بوسع البرازيلي ان يسجل الهاتريك بعد دقيقتين لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث.

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، سجل اوساسونا هدفا شرفياً بواسطة ايكر مونيوس الذي سدد كرة زاحفة مرت بين ساقي حارس ريال الاوكراني اندري لونين.

وكاد مهاجم ريال الشاب التركي اردا غولر يسجل هدفا استعراضيا رائعا من منتصف الملعب لكن كرته ارتدت من العارضة في الثواني الاخيرة عندما لمح حارس اوساسونا هيريرا بعيدا عن مرماه.

وكان ريال مدريد فاز ذهاباً على اوساسونا برباعية نظيفة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وفشل اوساسونا بالتالي في تحقيق فوزه الأول على ريال مدريد منذ 30 كانون الثاني/يناير عام 2011.