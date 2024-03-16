الصحة: إضافة خدمة “الكشف المبكر لسرطان الثدي” إلى تطبيق “سهل”

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم السبت عن إضافة خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد “سهل”، وهي خدمة “الكشف المبكر لسرطان الثدي للسيدات”، والتي هي محصلة تعاون قطاعات وإدارات عدة في وزارة الصحة.

وأوضح السند أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن “البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي”، وهو برنامج مسح لسرطان الثدي على مستوى دولة الكويت، و الذي يوفر خدمات عالية الجودة لفحص الثدي، ويستهدف البرنامج النساء في الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق، لتشجيعهن على المشاركة في الفحص المنتظم، حيث تقوم النساء في الفئة العمرية المناسبة للبرنامج بترتيب موعد فحص أشعة الـ “ماموغرام”، وتحدد الموعد المناسب لها في المركز الأكثر ملاءمة لسكنها، وكذلك معرفة نتيجة الفحص، وذلك عبر التطبيق ذاته.

وعن المعايير التي ينبغي توفرها حتى يقبل الطلب المقدم عبر التطبيق، أفاد السند بأن تكون مقدمة الطلب مواطنة كويتية، ضمن الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق، وليس لديها أعراضا مرضية بالثدي، ولا يوجد لديها تاريخ مرضي بسرطان الثدي، ولم تقم بإجراء فحص “الماموغرام” في الـ 12 شهرا الأخيرة.

وأشار السند إلى تخصيص وزارة الصحة لخمسة مراكز رعاية صحية أولية في محافظات عدة، حتى يتسنى للمواطنة سهولة عمل الفحص المحدد ضمن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي، وهي مركز العقيلة الصحي في منطقة الأحمدي الصحية، ومركز الزهراء الصحي في منطقة مبارك الكبير الصحية، ومركز النعيم الصحي في منطقة الجهراء الصحية، ومركز خيطان الجنوبي الصحي من منطقة الفروانية الصحية، ومركز شيخان الفارسي و شريفة العوضي الصحي في منطقة السرة من منطقة العاصمة الصحية.

وأكد على حرص الوزارة على الاستمرار بتعزيز قدرات القطاع الصحي في المجال الرقمي، تحقيقا لأهداف خطة الوزارة ورؤية “كويت جديدة 2035″، مثمناً جهود العاملين في قطاع الصحة الرقمية، والكوادر الطبية القائمة على تقديم هذه الخدمات الصحية، والعلاجية والوقائية، وحرصها على رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.