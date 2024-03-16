بريطاني يتجاوز الخيارات الطبية في بلاده ويفضل الخضوع لعملية جراحية على يد الجراح العظام الكويتي د.مثنى سرطاوي

فيما توصي الهيئات الصحية بدول الخليج بإرسال الحالات الدقيقة لمرضاها إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج، أقدم السيد كيث وهو رئيس تنفيذي بريطاني لإحدى الشركات الكبرى بمراجعة استشاري جراحة العظام الكويتي د. مثنى سرطاوي في عيادته بمستشفى آدم فيتال في دبي.

وخضع السيد كيث، وهو أحد هواة الركض، إلى جراحة ناجحة لتبديل مفصل الركبة بالطريقة المبتكرة على يد الدكتور مثنى سرطاوي.

ويقول السيد كيث «في يوم من الأيام تعرّضت ركبتي لإصابة، واكتشفت أنا لديّ تلفاً في غضروف الركبة، وأصبح الألم شديداً بمرور الوقت، الأمر الذي أدى إلى التهاب في المفاصل، بحثت على الانترنت عن علاج متوفر وتوصّلت إلى الدكتور مثنى سرطاوي»

من جانبه قال د. سرطاوي «كان السيد كيث على إلمام عميق وشامل لتقنيتي الفريدة الحاصلة على براءة اختراع لاستبدال مفصل الركبة»، مضيفاً «سارت العملية بسلاسة وفي غضون ساعات من الجراحة كان قادراً على المشي دون الشعور بألم».

وسلّطت هيئة صحة دبي الضوء على العملية بتوثيق هذا الإنجاز على حساب صفحة حكومة دبي للعلاج السياحي عبر الانستغرام.

ويقول د. مثنى سرطاوي إن أعداد الأجانب في المستشفيات الخليجية الخاصة تشهد ازدياداً ملحوظاً، وأن جراحة تبديل الركبة ترتفع سنوياً بنسبة 5 في المائة، وتعد أحدثها عمليات علاج الركبة بتقنية ثلاثية الأبعاد.