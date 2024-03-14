بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.03 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.03 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 03ر15 نقطة ليبلغ مستوى 22ر7443 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 20ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر226 مليون سهم عبر 13451 صفقة نقدية بقيمة 7ر79 مليون دينار (نحو 243 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 95ر6 نقطة ليبلغ مستوى 21ر6135 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0 في المئة من خلال تداول 16ر62 مليون سهم عبر 4341 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 3ر28 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 59ر21 نقطة ليبلغ مستوى 40ر8149 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 8ر164 مليون سهم عبر 9110 صفقات بقيمة 3ر70 مليون دينار (نحو 4ر214 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 18ر12 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5994 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 20ر0 في المئة من خلال تداول 8ر48 مليون سهم عبر 3096 صفقة نقدية بقيمة 4ر8 مليون دينار (نحو 6ر25 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(بيت الطاقة) و(تحصيلات) و(فيوتشر كيد) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(المباني) و(هيومن سوفت) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الديرة) و(أركان) و(التخصيص) و(وربة كبيتل) الأكثر انخفاضا.