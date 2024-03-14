الداخلية: السماح لمخالفي الاقامة بتعديل اوضاعهم بعد دفع الغرامة

بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامناً مع تولي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم وترسيخاً للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبيةً لرسالتها السامية بإعتبارها مركزاً للعمل الانساني .. قررت وزارة الداخلية منح مهلة للاشخاص مخالفي قانون الاقامة ولائحته التنفيذية وذلك خلال الفترة من تاريخ 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17 على النحو التالي:

الاشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة او تعديل وضعهم يمكنهم المغادرة من اي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع اي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.. يسمح للمخالفين بتعديل اوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والاجراءات المنظمة لذلك.. الأشخاص المخالفين لقانون الاقامة والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم او مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر سوف توقع عليهم العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص لهم بالاقامة وسيتم ابعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة اليها مرة اخرى.. مخالفو قانون الإقامة الذين لديهم عوائق ادارية او قضائية يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة لشؤون الاقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الاقامة وفقاً للاحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار اليها..