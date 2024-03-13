عرض “كريستال” من سيرك دو سوليه ينطلق في الأرينا كويت

كشف سيرك “دو سوليه” عن استعداداته لإطلاق عرضه المنتظر “كريستال” في الارينا – الكويت، ويأتي هذا النتاج الإبداعي، الذي تنظمه شركة إس إي إس لايف بالتعاون مع لايف نيشن الشرق الأوسط، ليرتقي بعروض السيرك التقليدية إلى آفاق غير مسبوقة من خلال تقديم مشهد بصري فريد. حيث جاؤوا خصيصاً من لاس فيغاس إلى الكويت ليقدموا أفضل العروض العائلية التي تناسب جميع افراد الاسرة.

الكويت على موعد مع مزيج غير مسبوق من التألق في عروض التزلج على الجليد والألعاب البهلوانية مع وصول سيرك دو سوليه كريستال لعرضه الافتتاحي في أرينا الكويت في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2024. وبتنظيم متميز من الرائد SES Live! بالتعاون مع Live Nation Middle East، محبي الترفيه على موعد مع حدث سيعيد تعريف حدود فنون السيرك، وعرض يحبس الأنفاس ويتخطى حدود الخيال.

وفي حدث محوري في تاريخ الشركة الممتد على مدار 40 عامًا، ولأول مرة في الكويت سيدمج سيرك دو سوليه كريستال بين البراعة الفنية الساحرة للتزلج على الجليد مع الألعاب البهلوانية التي تتحدى الجاذبية، مما يمثل لحظة محورية. ويضمن تجربة لا مثيل لها، تجمع بين أناقة الفنانين الموهوبين وإثارة الحركات الجوية المثيرة والأعمال الفنية المذهلة.

وسيتمكن جمهور الكويت من الاستمتاع بمشاهدة عروض اللاعبين البهلوانيين والمتزلجين وهم يقدمون حركاتهم المميزة والسلسة أثناء الانزلاق على الجليد والتوازن في الهواء، كما سيجمع العرض بين العديد من التخصصات لصياغة تجربة ترفيهية عالمية المستوى. ويعد العرض بسيل من الابهار مع فقرات التزلج المتزامن، وأداء الشخصيات الحرة، والحركات شديدة الجرأة جنبًا إلى جنب مع أعمال السيرك التقليدية مثل الأرجوحة المتأرجحة، والأشرطة الهوائية، والعروض بالأيدي الآسرة.

من المقرر طرح تذاكر سيرك دو سوليه للبيع غدًا، 14 مارس، بدءًا من الساعة 1 مساءً، مع مجموعة من فئات المقاعد، والتي تبدأ أسعارها من25 دينارًا كويتيًا، و35 دينارًا كويتيًا و45 دينار للتذاكر البرونزية والفضية والذهبية على التوالي. ولضمان إتاحة العرض لجميع الضيوف، تتوفر أيضًا تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر 25 د.ك.

ولمزيد من الرفاهية يوفر العرض تذاكر تبدأ بسعر 75 ديناراً كويتياً و90 ديناراً كويتياً للفئات البلاتينية والماسية، والتذاكر VIP بقيمة 105 دينار كويتي والتي توفر إطلالات رائعة ومقاعد مريحة ، وصولاً إلى فئة رويال بسعر 125 دينارا كويتيا، وتوفر مقاعد متميزة مع إطلالات خلابة ومباشرة على العروض.

يجمع سيرك دو سوليه فنون التزلج على الجليد مع الحركات البهلوانية المدهشة في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المجموعة الممتد على مدار 40 عاماً ليضمن للحضور تجربةً غامرة تصوّر لهم أقصى درجات التناغم بين أناقة الأداء وخفة الحركة التي يمتاز بها أعضاء الفرقة الموهوبين.

ويصوّر العرض لاعبي الحركات البهلوانية والمتزلجين وهم يؤدّون فقرات متناسقة تنتقل من الرقص على الجليد إلى ألعاب التوازن في الهواء، حيث تتوحد المهارات المتنوعة لتقدم رحلة ترفيهية عالمية تخطف الأنفاس من خلال تشكيلات التزلج المتزامن وفقرات الأداء الحر والعروض الخطيرة، إضافة إلى حركات السيرك التقليدية مثل التأرجح في الهواء باستعمال العارضة المتحركة أو الأحزمة، إلى جانب عروض الأداء الثنائي.

استكشفوا سيرك دو سوليه كريستال (Cirque du Soleil CRYSTAL) الذي يدفع حدود فنون السيرك عبر دمج عروض التزلج والأكروبات المذهلة التي تتجاوز الخيال. في سيرك دو سوليه كريستال، ستشاهد عروض الأكروبات والتزلج على الجليد وعروض الهواء، ممزوجين بسلاسة بين تخصصات متعددة لتقديم تجربة عالمية للجمهور. يتميز العرض بالتزلج، والعروض الحرة بجانب تخصصات السيرك التقليدية الشهيرة.

كونوا على الموعد لعرضٍ لا يُنسى! ولا تفوتوا الفرصة وكونوا جزءًا من هذا الحدث الساحر من خلال تأمين التذاكر الخاصة بكم والاستمتاع بتجربة سحر سيرك دو سوليه كريستال في أول ظهور من نوعه في أرينا الكويت! وللمزيد من المعلومات والتذاكر، يمكنكم بزيارة thearenakuwait.com.