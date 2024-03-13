834733 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

أظهرت احصائية إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أن اجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) المقرر عقدها في الرابع من شهر ابريل المقبل يبلغ 834733 ناخبا وناخبة بواقع 405948 من الذكور و428785 من الإناث.

ووفق الاحصائية فإن عدد الناخبين في الدائرة الأولى يبلغ 104038 ناخبا وناخبة (50398 ذكور – 53640 إناث) في حين يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الثانية 95302 ناخب وناخبة (46639 ذكور – 48663 إناث).

أما الدائرة الثالثة يبلغ عدد الناخبين فيها 143693 ناخبا وناخبة (68991 ذكور – 74702 إناث) فيما يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الرابعة 220932 ناخبا وناخبة (106534 ذكور – 114398 إناث) في حين يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الخامسة التي تعد أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين 270768 ناخبا وناخبة (133386 ذكور – 137382 إناث).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات أغلقت اليوم الأربعاء باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 بعد تسجيل 258 مرشحا ومرشحة لخوض الانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.

وصدر في ال15 من فبراير الماضي مرسوم أميري رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.