وزير الصحة يؤكد مواكبة أحدث التقنيات والمستجدات الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية بالبلاد

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاربعاء حرص الوزارة على مواكبة أحدث التقنيات والمستجدات الطبية ما يساهم في دقة التشخيص وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الدكتور العوضي اليوم على هامش تدشين جهاز PET/MRI في مستشفى الجهراء الجديد الذي يعد الأحدث في عالم التصوير الطبي والأول من نوعه في البلاد.

وأضاف أن توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية في كافة المرافق الصحية تعد من أولويات الوزارة وذلك تماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035) وبرنامج عمل الحكومة.

من جهته قال رئيس قسم الطب النووي في مستشفى الجهراء الدكتور محمد الشاهين في تصريح مماثل ل(كونا) ان جهاز PET/MRI يدمج بين التصوير البوزيتروني والرنين المغناطيسي إذ يوفر على المريض الوقت والتكلفة ويقلل نسبة تعرضه للاشعاع.

وأوضح الشاهين أن الجهاز له عدة استخدامات منها تشخيص مرض السرطان من عدمه ومتابعة انتشاره والتحقق من فعالية العلاج وإحتمالية عودته للمريض سواء تعلق ذلك بأورام الأطفال أو سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الرحم والمبايض وسرطانات البروستاتا والثدي والقولون والدماغ.

وذكر ان الجهاز يستخدم أيضا في تشخيص أمراض الجهاز العصبي ومنها داء الزهايمر والصرع وتشخيص أمراض التهابات القلب والشرايين مشيرا إلى أنه تم تدريب الأطباء والاختصاصيين على الجهاز من خلال ورش عمل عقدت في الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.