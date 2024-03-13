جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار صائم بمناسبة شهر رمضان المبارك

“الهلال الأحمر” توزع 3 آلاف سلة غذائية و33 ألف وجبة إفطار صائم على الأسر المحتاجة في الكويت

13 مارس، 2024
0 38 دقيقة واحدة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية و33 ألف وجبة إفطار صائم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المساهمة تأتي انطلاقا من دور الجمعية في تلبية وسد احتياجات الأسر المحتاجة والتخفيف من معاناتهم في هذا الشهر الفضيل.

وأكدت أن هذه المبادرة تجسد روح التكافل والتآزر الاجتماعي وضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة مشددة على حرص الجمعية سنويا في ترسيخ هذه المبادرات والمشاريع الإنسانية.

وأوضحت أن الجمعية قامت بتوزيع وجبات الإفطار منذ اليوم الأول إذ تعمل على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان سواء داخل الكويت أو خارجها.

وأعربت البرجس عن شكرها للقطاع الخاص والبنوك وكل المحسنين من مواطنين ومقيمين الذين بادروا بالتبرع عن طريق الجمعية مؤكدة أهمية مواصلة العطاء لإنجاح برنامج المساعدات الخيرية الرمضانية.

جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار صائم بمناسبة شهر رمضان المبارك
المصدر
كونا
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13 مارس، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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