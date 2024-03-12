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معدل التضخم في أميركا يرتفع إلى 3.2% خلال فبراير بعكس التوقعات

12 مارس، 2024
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سجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي بخلاف التوقعات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه في شهر يناير عند 0.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.8 بالمئة.

وكانت التوقعات ترجح أن يتراجع المؤشر إلى 3.7 بالمئة في فبراير من 3.9 بالمئة في يناير الماضي.

المصدر
وكالات
الوسوم
12 مارس، 2024
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