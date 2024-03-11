رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

رئيس وزراء الهند يعلن نجاح إطلاق أول صاروخ متعدد الرؤوس الحربية

11 مارس، 2024
0 37 أقل من دقيقة

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نجاح أول اختبار لصاروخ متعدد الرؤوس الحربية تم تطويره محليا في الهند.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء الهندي القول في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إن هذا هو أول جيل من الصاروخ “أجني5” مزود بتكنولوجيا الصواريخ متعددة المراحل.

وقدم مودي التهنئة لمؤسسة الأبحاث والتطوير العسكري الهندية على هذا النجاح.

وقالت مصادر هندية إن التكنولوجيا الجديدة ستضمن قيام الصاروخ الواحد بنشر عدة رؤوس حربية في اتجاهات مختلفة، مضيفة أن مدير المشروع سيدة وأن فريق العاملين فيه يضم عدة نساء أيضا.

وبحسب وكالة أنباء آسيا الدولية، فإن الصاروخ مزود بأنظمة متطورة محلية مع حزم وحدات استشعار عالية الدقة التي تضمن إصابة الأهداف المحددة بالدقة المطلوبة.

المصدر
د ب أ
الوسوم
11 مارس، 2024
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

أوكرانيا تستدعي سفير الفاتيكان بعد دعوة البابا كييف الى “رفع الراية البيضاء”

11 مارس، 2024

اليمين يفوز في الانتخابات التشريعية البرتغالية بفارق ضئيل

11 مارس، 2024

آلاف الأشخاص يتظاهرون في لندن مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة

9 مارس، 2024

بنك برقان يعلن عن أسماء الفائزين في السحب الشهري لحساب كنز

9 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى