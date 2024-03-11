رئيس وزراء الهند يعلن نجاح إطلاق أول صاروخ متعدد الرؤوس الحربية

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نجاح أول اختبار لصاروخ متعدد الرؤوس الحربية تم تطويره محليا في الهند.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء الهندي القول في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إن هذا هو أول جيل من الصاروخ “أجني5” مزود بتكنولوجيا الصواريخ متعددة المراحل.

وقدم مودي التهنئة لمؤسسة الأبحاث والتطوير العسكري الهندية على هذا النجاح.

وقالت مصادر هندية إن التكنولوجيا الجديدة ستضمن قيام الصاروخ الواحد بنشر عدة رؤوس حربية في اتجاهات مختلفة، مضيفة أن مدير المشروع سيدة وأن فريق العاملين فيه يضم عدة نساء أيضا.

وبحسب وكالة أنباء آسيا الدولية، فإن الصاروخ مزود بأنظمة متطورة محلية مع حزم وحدات استشعار عالية الدقة التي تضمن إصابة الأهداف المحددة بالدقة المطلوبة.