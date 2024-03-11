بوبيان يشارك مختلف الشرائح والفئات أسمى معاني العطاء والخير خلال الشهر الفضيل

استقبل بنك بوبيان شهر رمضان المبارك 2024 ببرنامج حافل من المبادرات والمساهمات الاجتماعية المتنوعة التي تستهدف التواصل اليومي مع مختلف شرائح وفئات المجتمع، بما يعزز دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة كونها أحد أهم المحركات الأساسية في استراتيجية بوبيان.

ويحفل برنامج هذا العام بالكثير بسلسلة متنوعة من الفعاليات والمباردات المجتمعية التي تُرسخ مكانة بوبيان ودوره الريادي كونه البنك الأقرب إلى عملائه ومختلف شرائح المختلف سعياً لتقديم نموذجاً يحتذي به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

كونه يُعد فرصة سنوية لترك بصمة مجتمعية مميزة وهادفة إلى تعميق معنى العطاء والتطوع والالتزام بالمشاركة المجتمعية الغير مسبوقة طوال الشهر الفضيل.

خطوات بوبيان .. منها أجر ومنها عافية

على مدار 10 سنوات، تستمر حملة “خطوات بوبيان” لاستكمال رسالتها التشجيعية للمواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي من خلال تطبيق Boubyan Steps، ليُسهل على المشاركين في الحملة ممارسة رياضة المشي والحركة في أي وقت وأي مكان، ليتبرع بوبيان مقابل كل كيلو متر مشي بدينار لصالح استكمال عمليات “نور بوبيان”.

أما لمحبي ممارسة الرياضة أثناء الصوم في الأماكن الخارجية، تتواجد حملة “خطوات بوبيان” هذا العام في حديقة الشهيد من السبت إلى الخميس، الساعة 2:30 عصراً وحتى 5:30 مساءً.

وسوف يُخصص عائد حملة “خطوات بوبيان” لهذا العام لاستكمال عمليات إعادة البصر التي بدأها بنك بوبيان من خلال حملة “نور بوبيان” بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وفريق دينارين التطوعي.

رتل مع بوبيان

خلال الشهر الفضيل أطلق بنك بوبيان مسابقته السنوية للقرآن الكريم في نسختها العاشرة “رتل مع بوبيان” ليسطر معها 10 سنوات من النجاح والتميز الديني وترسيخ المعاني الكريمة لكتاب الله عز وجل والالتزام بقراءة القرآن الكريم وعدم هجره، تأكيداً لقوله سبحانه وتعالى “ورتل القرآن ترتيلاً”.

وسوف تنطلق فعاليات المسابقة هذا العام في الاسبوع الثاني من الشهر الفضيل في مسجد الدولة الكبير، لتشهد الفعاليات مشاركة حوالي 1000 مشارك من الذكور والإناث لتكون الفائدة أعم وأكبر، ويصل عدد الشرائح المشاركة إلى 10، مما يدل على زيادة حجم التعلق بالقرآن الكريم لدى مختلف شرائح العملاء ولتمثل في النهاية علامة فارقة على مستوى مسابقات القرآن الكريم في الكويت.

وتأتي مسابقة “رتل مع بوبيان” هذا العام بإضافة جديدة تُميزها، وهو وجود نظام جديد تقني للتحكيم، قائم على تطبيق أفضل معايير تقييم الجودة والأداء لجميع المتسابقين، لضمان أفضل معايير التقييم والحيادية في المنافسة.

نقصة بوبيان

و تستمر مبادرة “نقصة بوبيان” هذا العام بمشاركة عدد من مشاهير الطهاة الكويتيين لإعداد ما يزيد عن 500 وجبة إفطار وتوزيعها يومياً على مرتادي ساحة “مسجد الدولة الكبير” وذلك بالتعاون مع مجموعة من موظفي البنك من المتطوعين الحريصين على تقديم المساعدة في شهر الخير.

ولأول مرة، أتاح بنك بوبيان هذا العام لعملائه أن لكونوا ضمن فريق “نقصة بوبيان” التطوعي، حرصاً منه على مشاركة الأجر والثواب وذلك عبر المساعد الرقمي “مساعد” والتسجيل بكلمة نقصة أو تطوع.

الشراكة مع المسجد الكبير

يستمر بنك بوبيان في شراكته المميزة مع “مسجد الدولة الكبير” والتي تأتي لتعزيز روح التعاون وتوثيق الهوية الإسلامية من خلال استضافة غالبية فعاليات برنامج البنك للشهر الفضيل وإقامتها بالمسجد مثل مسابقة “رتل مع بوبيان” للقرآن الكريم وتكريم فائزيها، ومبادرة “نقصة بوبيان وإطار صائم”.

هذا بالإضافة إلى برنامج مكثف خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان لخدمة وضيافة المصليين بمشاركة مجموعة من موظفي بوبيان المتطوعين من مختلف الإدارات لدعم جهود القائمين على تنظيم صلاة القيام في المسجد الكبير ومساعدة رجال الدفاع المدني والأمن المتواجدين وهو ما يعزز دور بنك بوبيان الاجتماعي في دعم ومساندة الإسلام والمسلمين.

فريق بوبيان التطوعي

سعياً منه إلى تأصيل العمل التطوعي بين موظفيه ونشر ثقافة التطوع في المجتمع، شكل بنك بوبيان فريقه التطوعي المكون من مجموعة من موظفيه من الشباب والفتيات من مختلف الإدارات للمشاركة في مبادراته خلال الشهر الفضيل معرباً عن جاهزية وحماسية الفريق للقيام بواجباته تجاه المجتمع وتنفيذ مختلف المبادرات اليومية حسب الخطة الموضوعة.

تحدي الدقيقة

في سياق إثراء حصيلة معلومات عملائه الدينية، أطلق بوبيان “تحدي الدقيقة” وإتاحة المشاركة عن الطريق مساعد، المساعد الرقمي في تطبيق بوبيان يومياً، ليُجيب العميل على 5 أسئلة إجابة صحيحة خلال دقيقة واحدة فقط في أي وقت من دخوله للتطبيق خلال اليوم، ومن ثم يؤهل للدخول في سحب ويكون ضمن 30 رابحاً يومياً بمبلغ 20 دينار كويتي طوال شهر رمضان.

كما خصص بوبيان جائزة بقيمة 100 دينار كويتي لـ 20 من عملائه من المشاركين يومياً في التحدي والإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة.