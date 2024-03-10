سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

وقد شكر سموه حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته دوام الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.