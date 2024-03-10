عبدالوهاب البابطين

عبدالوهاب البابطين يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة

10 مارس، 2024
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أعلن النائب السابق عبدالوهاب البابطين ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة.

وقال البابطين: “هناك مرحلة جديدة مبنية على إصلاحات عامة ومرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والبناء والتقدم والتعاون بين السلطات وكانت تحمل عنوان تصحيح المسار ولذلك عملية تصحيح المسار التي تم المناداة بها لابد من ترجمتها على أرض الواقع.

وأضاف البابطين” ليس من المعقول أن تكون هناك 4 انتخابات خلال 4 سنوات وتصحيح المسار تتطلب متطلبات أخرى علينا التركيز عليها، واولى هذه المتطلبات أن يكون هناك إصلاح عام للوضع السياسي، فلن يكون هناك إصلاح من دون النظر لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس كي تتوازن السلطات، فمثلا هل يستقيم أن نستمر في عملية عدم حضور الحكومة للجلسات لتعطيل أعمال المجلس.

عملية الانتقال إلى العمل الجماعي والتعاون بين السلطتين يجب أن يستمر ولأول مره نشعر أن هناك تفاهما وتوحيد الآراء حول الأولويات، حيث الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن لأي بلد أن ينهض الا من خلال التطور الاقتصادي “.

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10 مارس، 2024
0 41 دقيقة واحدة

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