خالد العنزي يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

أعلن النائب السابق خالد العنزي ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

وقال العنزي: “تقدمتُ بأوراق ترشحي لخدمة الكويت وشعبها وأتقدم بالتبريكات للقيادة السياسية بمناسبة شهر رمضان، الجميع يستشعر أن هناك نهجا بخصوص استمرارية المجالس والشعب الكويتي يسطّر عبر التاريخ أنه لن يتنازل عن المجلس لو يحل كل اسبوع، والبعض يخشى بأن الحضور لن يكون كما ينبغي بسبب توقيت يوم الاقتراع، وأنا متأكد أنه سيكون هناك حضور ولتختاروا القوي والأمين”.