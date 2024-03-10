نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

الدفاع: الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة شهر رمضان المبارك

10 مارس، 2024
0 38 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من الوزير الشيخ فهد اليوسف بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذا الشهر الفضيل.

المصدر
كونا
الوسوم
10 مارس، 2024
0 38 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الإطفاء: إصابة شخص في حريق منزل في منطقة جابر الاحمد

9 مارس، 2024

بلدية الكويت تعلن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شاطئ انجفه للزوار غدا الاحد

9 مارس، 2024

وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة: المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمنتسبي الجيش والشرطة

9 مارس، 2024

23 مرشحا في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

9 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى