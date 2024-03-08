الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر للمرة 39 في تاريخه

توج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023 للمرة 39 في تاريخه عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد -اليوم الجمعة- في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالعاصمة السعودية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال المحاولات القليلة التي أتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ84 عن طريق إمام عاشور.

ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت هذه هي أول مباراة نهائية للبطولة تقام خارج مصر.

وعلى ملعب “أول بارك” في العاصمة السعودية الرياض، اكتست المدرجات باللونين الأحمر والأبيض، وسط أجواء جماهيرية حافلة.

وفي الدقيقة الـ84 نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق إمام عاشور، حيث تلقى كرة داخل منطقةالجزاء من زميله محمد مجدي (أفشة)، ليضعها في شباك عواد مسجلا الهدف الأول، والذي اضطر معه الحكم للجوء إلى (فار) للتأكد من صحته قبل احتسابه.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أفشة الهدف الثاني للأهلي، بعدما تسلم تمريرة من إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء، ليضع الكرة بتسديدة أرضية مميزة في شباك عواد الذي فشل في التعامل مع الكرة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.