المشروعات السياحية: إزالة أشجار سيئة أو مريضة بسبب سوسة النخل أو انحناءات في الجزء العلوي

المشروعات السياحية: إزالة أشجار سيئة أو مريضة بسبب سوسة النخل أو انحناءات في الجزء العلوي

أعلنت شركة المشروعات السياحية أنها تقوم حالياً باستكمال تطوير أعمال مشروع تجميل الواجهة البحرية (المرحلة الثانية).

وقالت المشروعات السياحية أن من ضمن أعمال المشروع إزالة أشجار الكوناكاربس لما فيها من تأثير سلبي على البنية التحية ونقوم ايضا بخفض مستوى الارض الزراعية حتى يتمكن زوار شارع الخليج من الاستمتاع برؤية البحر وهو ما نقوم معه بزراعة أشجار ونباتات تتعايش مع المناخ في دولة الكويت”.

وأشارت المشروعات أنه أثناء الكشف على الموقع لوحظ أن بعض الأشجار “النخل” في حالة سيئة أو مريضة بسبب سوسة النخل أو انحناءات في الجزء العلوي منها وغيرها من المناظر غير الجماليه .

وأضافت أنه بناء على رأي استشاري المشروع تم إزالة بعض الأشجار التي لا تتناسب مع المظهر الحضاري للمشروع وسيتم اعادة توزيع وزراعة باقي النخل والأشجار والحفاظ على المنظر الجمالي والبيئي في المنطقة.

وأهابت شركة المشروعات السياحية بضرورة تحري الدقه والمصداقيه في نقل المعلومات قبل نشرها بشكل يسيء الى مشاريع الدولة وشكلها الحضاري .