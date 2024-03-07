“الخدمة المدنية”: الاعتداد بأيام تعطيل الأعمال في فترة الحداد على وفاة سمو الأمير الراحل كأيام مزاولة فعلية

“الخدمة المدنية”: الاعتداد بأيام تعطيل الأعمال في فترة الحداد على وفاة سمو الأمير الراحل كأيام مزاولة فعلية

أعلن ديوان الخدمة المدنية الاعتداد بأيام تعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسة العامة لمدة ثلاثة أيام لوفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه كأيام مزاولة فعلية.

وقال الديوان في تعميم نشره اليوم الخميس على حسابه في منصة (إكس) إن مجلس الخدمة المدنية قرر في اجتماعه رقم 1 لسنة 2024 الاعتداد بأيام تعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسة العامة في الأيام المذكورة آنفا كأيام مزاولة فعلية وذلك استثناء من النصوص التي تقرر استبعادها في بعض مجالات الوظيفة وذلك كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة أو لتقييم الاداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات أو العطلات التي تقع بين القطاعين.

وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى اعتبار ذلك قاعدة عامة تطبق في حالة تعطيل العمل بسبب الحداد.