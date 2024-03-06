وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان وقياديين من وزارة المالية وبلدية الكويت خلال حفل التوقيع

بلدية الكويت و”إدارة أملاك الدولة” توقعان عقدا لإعادة تدوير النفايات الصلبة في ميناء عبدالله

6 مارس، 2024
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وقعت بلدية الكويت اليوم الأربعاء عقدا مشتركا مع إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية وذلك لتنفيذ مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة في منطقة ميناء عبدالله.

وقالت البلدية في بيان صحفي إنها قامت بتوقيع عقد آخر مع أحد الشركات المحلية لتنفيذ هذا المشروع مما سيسهم في حماية البيئة وتقليل استخدام الأراضي في أعمال ردم النفايات دون أي تكاليف مالية على الدولة.

وحضر التوقيع وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان وقياديين من وزارة المالية وبلدية الكويت.

المصدر
كونا
الوسوم
6 مارس، 2024
0 45 أقل من دقيقة

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