اتحاد مصارف الكويت يعلن أوقات عمل البنوك وفروعها خلال شهر رمضان المبارك

أعلن اتحاد مصارف الكويت اليوم الاربعاء أن مواعيد استقبال العملاء لدى البنوك المحلية لفترة واحدة من الساعة 10 صباحا حتى 30ر1 ظهرا خلال شهر رمضان المبارك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي.

وقالت نائب الامين العام للاتحاد شيخة العيسى في تصريح صحفي إن فروع البنوك العاملة في المجمعات التجارية ستكون على فترتين باستثناء يوم الجمعة الاولى من الساعة 11 صباحا حتى 30ر3 عصرا والثانية من الساعة 8 مساء حتى 30ر11 مساء.

وأضافت أن فروع البنوك في مطار الكويت الدولي ستعمل على مدار الساعة مشيرة الى إمكانية انجاز معاملات العملاء المصرفية عن طريق تطبيقات البنوك على الهواتف الذكية أو عن طريق أجهزة السحب والإيداع الآلي المتوفرة بمختلف مناطق الكويت.