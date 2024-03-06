بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 28.10 نقطة

بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 28.10 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 10ر28 نقطة ليبلغ مستوى 47ر7400 نقطة بنسبة انخفاض بالمئة.

وتم تداول 6ر160 مليون سهم عبر 10779 صفقة نقدية بقيمة 15ر47 مليون دينار (نحو 8ر143 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18ر13 نقطة ليبلغ 07ر6076 نقطة بنسبة ارتفاع 22ر0 بالمئة من خلال تداول 12ر72 مليون سهم عبر 4671 صفقة نقدية بقيمة 5ر13 مليون دينار (نحو 17ر41 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 41ر40 نقطة ليبلغ مستوى 97ر8108 نقطة بنسبة انخفاض 50ر0 بالمئة من خلال تداول 5ر88 مليون سهم عبر 6108 صفقة بقيمة 6ر33 مليون دينار (نحو 4ر102 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 97ر5 نقطة ليبلغ 53ر5925 نقطة بنسبة ارتفاع 10ر0 بالمئة من خلال تداول 41 مليون سهم عبر 2718 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار (نحو 6ر32 مليون دولار).

وكانت شركات (تمدين أ) و(فنادق) و(التجارية) و(قابضة م ك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(المباني) و(إيفا فنادق) و(التجارية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(بيت الطاقة) و(النخيل) و(مدار) الأكثر انخفاضا.