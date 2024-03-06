د. عبدالهادي العجمي

د. عبدالهادي العجمي يترشح لانتخابات “أمة 2024” عن الدائرة الخامسة

6 مارس، 2024
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أعلن النائب السابق د. عبدالهادي العجمي ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الخامسة.

وقال العجمي: “نعود مره أخرى للحالة الانتخابية نتيجة لحل مجلس الأمة وحالة مرتبطة بعدم الاستقرار للحالة السياسية الكويتية وهو أمر يحدث بشكل لا يمكن حتى تصوره ولم يرد في ذهن من وضعوا مثل هذه التشريعات أن يكون في سنة واحدة ثلاثة مجالس، القضية اليوم أننا بالكويت نعود للشارع ليحسم الموقف ولكن ما هي النقطة الخلافية لنعود للشارع ليحسمها؟ والسؤال المطروح للشعب الكويتي هل المجلس الماضي الذي وضع خطة للتشريع بإجماع 48 نائبا هل يستحق العودة أم أنكم تريدون العودة للمجالس السابقة وهذا سؤال مهم يطرح للشارع الكويتي”.

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6 مارس، 2024
0 43 أقل من دقيقة

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