أسامة الزيد يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى

أعلن النائب السابق أسامة الزيد ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى.

وقال الزيد: “مستعينا بالله ترشحنا عن الدائرة الأولى، متمنين من الله التوفيق ومن الشعب الكويتي الدعم لاستكمال ما بدأناه من عمل تشريعي ورقابي في مجلس 2022 واستكملناه في مجلس 2023 الذي أنجزنا فيه الكثير رغم قصر المدة، اذا وصلنا إلى قاعة عبدالله السالم سنعمل على استكمال الخريطة التشريعية لأنها ليست مسألة (لستة) قوانين نقدمها حتى نقرها بل هو نهج وعمل مؤسسي استطعنا من خلاله توحيد الجهود وجعل العمل البرلماني جماعي وليس فرديا بحيث يكون التنسيق والاتفاق على أولويات وكذلك نتفق مع السلطة التنفيذية على هذه الاولويات، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون العمل البرلماني فردياً إذ يجب ان يكون عملا جماعيا؛ إذ نحتاج إلى توافق نيابي نيابي وكذلك نحتاج إلى توافق مع السلطة التنفيذية لإقرار قوانين تهم مصلحة البلاد والعباد”.