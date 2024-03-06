العجيري العلمي: هلال غرة رمضان المقبل لن يظهر في سماء الكويت

العجيري العلمي: هلال غرة رمضان المقبل لن يظهر في سماء الكويت

قال مركز العجيري العلمي إنه سوف تتعذر رؤية هلال شهر رمضان المقبل في سماء الكويت مبينا أن طقس رمضان هذا العام يتميز بجو ربيعي حيث “يحل علينا خلال فصل الشتاء لمدة 9 سنوات مقبلة”.

وقال المركز في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إنه ومن خلال الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان وبدءا من العام المقبل سيكون داخل مواسم فصل الشتاء كما سيعود ليصادف أيام المربعانية في 4 سنوات أخرى بدءا من 2028 ويكون الطقس فيه معتدلا وباردا حتى 2034.

وأضاف أن ما يميز دخول شهر رمضان المبارك خلال فصل الشتاء مواسمه المختلفة ومن ضمنها تغلب ساعات الليل عن النهار وبالتالي انخفاض ساعات الصيام الطويل التي تصادف غالبا الأشهر الصيفية.

وأوضح أن شهر رمضان للعام 1445 هجريا – 2024 ميلاديا سيكون آخر رمضان في فصل الربيع على أن يعود في هذا الفصل مجددا بعد 27 عاما.

وعن رؤية هلال شهر رمضان هذا العام في الكويت أكد المركز تعذر رؤيته حسب معيار العجيري الخاص المرتبط بفترة مكوث الهلال في السماء ومدى ارتفاعه وانحرافه وعوامل أخرى كثيرة.

وبين أن ساعات الصيام هذا العام ستصل إلى 13 ساعة و10 دقائق ويكون موعد آذان الفجر في تمام الساعة 44ر4 دقيقة صباحا اذا اعتمد موعد غرة الشهر المبارك 11 مارس الجاري وينخفض دقيقة واحدة مع دخول كل يوم جديد بينما يكون موعد آذان المغرب في تمام الساعة 54ر5 دقيقة مساء.