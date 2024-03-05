اتحاد شركات الاستثمار يصدر العدد 16 من مجلته الاقتصادية “المستثمر” تحت عنوان “عهد يتجدد”

أصدر اتحاد شركات الاستثمار العدد رقم 16 من مجلته الاقتصادية التي يصدرها بشكل ربع سنوي حيث تضمن العدد قائمة كبيرة من الملفات والموضوعات الثرية التي تعكس الواقع الاقتصادي والاستثماري للبلاد.

وتناول العدد بداية عهد جديد للكويت تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد تولية الحكم خلفاً لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واستعرض العدد النظرة المالية والاقتصادية لأصحاب الرأي من الخبراء ومسؤولي شركات الاستثمار المحلية، فيما تناول حزمة متنوعة من الملفات ذات الصلة بالكويت ومنطقة الخليج العربي .

و حرصت المجلة على عرض التطورات والتحديات والمعالجات الاقتصادية المناسبة لكل قضية على حده إلى جانب الآفاق الإيجابية للقطاعات المختلفة، خصوصاً في ظل مواصلة الدولة العمل على تحقيق رؤية 2035 وتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي، في الوقت الذي ركز فيه العدد على تأثير التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية .

واشتمل العدد أيضاً في نطاق الموضوعات الرئيسية على أبواب مختلفة منها تطور أداء بورصة الكويت وتأثير إنتاج النفط والعوامل الجيوسياسية على الاقتصاد، بالإضافة إلى توقعات المختلف القطاعات في ضوء الاتجاهات الاقتصادية العالمية الحديثة.

وتناول العدد ملفاً يتعلق بالاندماجات بين شركات الاستثمار حيث استعرضت المجلة نموذجاً لذلك من خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار” السيد / عبد الله حمد التركيت والذي سلط الضوء على ملف الإندماج بين الشركة وبين شركة كاب كورب للاستثمار والخطوات التي مرت بها العملية وصولاً إلى تحقيق الهدف في نطاق كيان مالي واحد متين يواكب تنافسية الأسواق المحلية والخارجية.

ولم يخل العدد كذلك من التوقعات المتعلقة بالعملات المشفرة وسبل تبنيها في الدول المختلفة، مسلطة الضوء على الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه الأصول الرقمية، فيما شملت المناقشة أيضا تأثير التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، تطرقت المجلة إلى الجوانب المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتنظيمية في الكويت ودول الخليج الأخرى، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، في الوقت الذي تخلل النقاشات أيضًا تحليل للتوجهات الاستثمارية في المنطقة وكيفية تأثيرها على النمو الاقتصادي والتنمية.

ويسلط العدد الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الابتكارات والاستثمارات في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة فيما تشدد المجلة على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستقرار والنمو في منطقة الخليج.