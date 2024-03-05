الوزان التعليمية تعلن عن إطلاق “مدرسة ون العالمية” الخاصة

أعلنت الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة الوزان التعليمية، السيدة لجين الوزان، عن انطلاق مشروعٍ مميّزٍ يضع الكويت على خارطة التعليم العالمي ويغير المفهوم التقليدي للمدرسة.

يأتي هذا المشروع الفريد من نوعه في شكل “مدرسة ون العالمية”، التي تُعد نقلة للتعليم في الكويت والمنطقة.

تتمحور فكرتها حول 4 أعمدة أساسية لم تجتمع في مدرسة من قبل:

منهج أمريكي معتمد دولياً وبرنامج STEAM ومنهجية المنتسوري.

توجيه مناهج المدرسة نحو مفهوم ريادة الأعمال Entrepreneurship واقتصاد بناء الثروة كتوجه أساسي، وذلك للمرة الأولى على مستوى مدارس الشرق الأوسط، والمستنبط من جذورنا الكويتية وأجدادنا الرواد الذين سبروا البحار وغاصوا أعماقها وعبروا صحراءها .

برنامح الصحه الشامله، الجسديه والنفسيه للطالب، كثقافه أساسيه يتمحور حولها اليوم الدراسي، بأساليب مبتكره و غير معهوده، وذلك بالتعاون مع مركز رائد في قطاع الرياضه والصحه في الكويت وهو LOSE/GAIN .

الروح و القيم الكويتيه التي تشكل ثقافه المدرسه ونهجها الاخلاقي وقيمها.

يأتي هذا كله بتصميم هندسي غاية في الذكاء والجمال، غير مسبوق في الكويت، بقيادة المعماري الكويتي المبدع المهندس/ جاسم السداح، الحائز على جوائز عديدة في مجال الإبداع المعماري، قدم فن هندسي يجمع بين احدث الافكار المعماريه واحتياجات المناهج التعليميه، بتصاميم جذابه ومريحه للطلاب والمجتمع المدرسي، على مساحه تُعد من الأكبر بين مدارس الكويت.

وقد وضح السيد محمود نجم، مدير التعليم والتطوير، والدكتورة تريسي راندال، مديرة المناهج في شركة الوزان التعليمية، أن المناهج التعليميه تركز على مفهوم رياده الاعمال Entrepreneurship التي تعمل على غرس مهارات التفكير المستقبلي بعيد النظرة، واقتناص الفرص، والمرونه و الابداع، تحت مظله القيم الكويتيه المستمده من تاريخنا وواقعنا.

كما شهد المشروع التعاون الأول من نوعه بين مدرسة و مركز رياضي صحي متكامل، وهو نادي LOSE/GAIN. والذي يعتبر من أهم النوادي الصحية في الكويت بقيادة عبدالله أبو القاسم ومريم دشتي الرائدين في مجال الصحة البدنية والرياضة، حيث سيشرف على برامج الصحة البدنية والتغذية السليمة والرياضة، لتعزيز الثقافة الصحية عند الطلاب.

بهذا المشروع، تسعى شركة الوزان التعليمية لتقديم تجربة تعليمية فريد تحقق نقلة نوعية لقطاع التعليم في الكويت وتعدّ الطالب للحياة.

السيدة لجين صلاح الوزان، الرئيس التنفيذي للعمليات – شركة الوزان التعليمية

السيد محمود نجم، مدير التعليم والتطوير – شركة الوزان التعليمية

د. تريسي راندال، مدير المناهج – شركة الوزان التعليمية

المهندس جاسم السداح، معماري والشريك والمدير الإبداعي لمكتب باب نم نم

السيد عبدالله أبو القاسم، المدير العام – LOSE/GAIN

السيدة مريم دشتي، مدربة – LOSE GAIN