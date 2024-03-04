د. بدر الملا

د. بدر الملا يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الثانية

4 مارس، 2024
0 36 أقل من دقيقة

أعلن النائب السابق د. بدر الملا ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

وقال الملا: “استكمالا لمسيرة بدأت بتفويض منكم في 2019 وتجددت في 2020 ثم 2022 ثم 2023 واستندت على شعار تبنيته ونفذته والتزمت به فقد عملنا على إصدار قوانين نوعية وكانت هناك خارطة تشريعية متفق عليها تتضمن إصلاح جذري للاقتصاد وتحسين معيشة المواطن واستقرار الحالة المالية للبلد، ولأهمية الرقابة الجادة وخطورة ما هو قادم من ملفات واستحقاقات محلية وإقليمية،اعلن عن ترشحي لمجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية متوكلا على الله وواثق من إنصاف الشعب الكويتي.

الوسوم
4 مارس، 2024
0 36 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سعود العصفور يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الخامسة

4 مارس، 2024

علي الموسى يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى

4 مارس، 2024

أحمد لاري يعلن ترشحه لإنتخابات مجلس الامة 2024 عن الدائرة الاولى

4 مارس، 2024

د. حمد المطر يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

4 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى