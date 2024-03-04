الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي

“الإعلام” تدعو وسائل الإعلام التي تغطي تسجيل المرشحين لعمل اللقاءات بالمركز الإعلامي المخصص لذلك

4 مارس، 2024
0 39 دقيقة واحدة

دعا الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي وسائل الإعلام التي تتابع تغطية عملية تسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2024 للالتزام بعمل اللقاءات داخل المركز الإعلامي المخصص لذلك حفاظا على تنظيم العمل.

وأكد السبيعي في تصريح للصحفيين خلال تواجده في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الاثنين إن وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الداخلية حريصتان على أن تهيئة المركز الإعلامي لجميع الإعلاميين لتغطية هذا الحدث حيث تم فيه توفير جميع ما يعين الاعلاميين لنقل هذا الحدث الكبير.

وأشار الى أن أحد وسائل الإعلام تجاوزت التعليمات إذ قامت بإجراء لقاء خارج المركز الإعلامي وتم اتخاذ الإجراء اللازم بسحب الهويات ومنع هذه الوسيلة الإعلامية من دخول المركز الإعلامي حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها مؤكدا أن الهدف هو حفظ النظام العام لتواجدنا في منطقة سكنية والحرص على أن يكون هناك نظام مع وجود هذا العدد الكبير من وسائل الاعلام.

وأعرب عن تطلعه لأن تتحلى وسائل الإعلام بالمسؤولية الذاتية في نقل هذا الحدث وعدم نقلها لأي تجاوزات إذ يحظر القانون نقل أو إعادة نشر أو بث أي من المحظورات مؤكدا تطبيق القانون على الجميع في هذا الشأن.

المصدر
كونا
الوسوم
4 مارس، 2024
0 39 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

4 مارس، 2024

المجلس البلدي الكويتي يعتمد مكونات مشروع “حديقة الشهيد” المرحلة الثالثة ضمن الحزام الأخضر

4 مارس، 2024

الداخلية: الفريق النواف يترأس اجتماعاً للجنة العامة لشؤون الشرطة

4 مارس، 2024

“الهلال الأحمر الكويتي” توجه 6 شاحنات إغاثية محملة بالمواد الغذائية إلى اليمن

4 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى