“الإعلام” تدعو وسائل الإعلام التي تغطي تسجيل المرشحين لعمل اللقاءات بالمركز الإعلامي المخصص لذلك

دعا الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي وسائل الإعلام التي تتابع تغطية عملية تسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2024 للالتزام بعمل اللقاءات داخل المركز الإعلامي المخصص لذلك حفاظا على تنظيم العمل.

وأكد السبيعي في تصريح للصحفيين خلال تواجده في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الاثنين إن وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الداخلية حريصتان على أن تهيئة المركز الإعلامي لجميع الإعلاميين لتغطية هذا الحدث حيث تم فيه توفير جميع ما يعين الاعلاميين لنقل هذا الحدث الكبير.

وأشار الى أن أحد وسائل الإعلام تجاوزت التعليمات إذ قامت بإجراء لقاء خارج المركز الإعلامي وتم اتخاذ الإجراء اللازم بسحب الهويات ومنع هذه الوسيلة الإعلامية من دخول المركز الإعلامي حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها مؤكدا أن الهدف هو حفظ النظام العام لتواجدنا في منطقة سكنية والحرص على أن يكون هناك نظام مع وجود هذا العدد الكبير من وسائل الاعلام.

وأعرب عن تطلعه لأن تتحلى وسائل الإعلام بالمسؤولية الذاتية في نقل هذا الحدث وعدم نقلها لأي تجاوزات إذ يحظر القانون نقل أو إعادة نشر أو بث أي من المحظورات مؤكدا تطبيق القانون على الجميع في هذا الشأن.