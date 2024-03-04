المجلس البلدي الكويتي يعتمد مكونات مشروع “حديقة الشهيد” المرحلة الثالثة ضمن الحزام الأخضر

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري على طلب الديوان الأميري باعتماد مكونات المشروع والمخططات التفصيلية بمشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة الواقعة بالقطاع الثاني ضمن الحزام الأخضر.

ووافق المجلس كذلك على مقترح تطوير طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير (كبد) مع التوصية باستعجال التنسيق لانجازه مع وزارة الأشغال وهيئة الطرق ووزارة المالية.

ورفض المجلس طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لاقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان اضافة للاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق.

ووافق المجلس على كتاب شركة المرافق العمومية بشأن تجديد تراخيص مواقف السيارات السطحية المؤقتة بمناطق الكويت المختلفة كما وافق لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة (5).

كما وافق المجلس على طلب (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) تعديل بعض بنود قرار المجلس البلدي الخاص بمقر الهيئة بالقطعة (2) بمنطقة شرق ووافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للصناعة الخاص بإلغاء قرار القسيمة رقم (113) بمنطقة الشويخ الصناعية والمخصصة لجمعية الصحافيين الكويتية.

وصادق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات بمنطقة العبدلي لخطوط هوائية لتغذية جمهورية العراق الشقيق بخط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما وافق المجلس أيضا على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل مسمى النشاط بحديقة حيوان الصليبية والموافقة على كتاب تخصيص مسجد ومواقف سيارات داخل حدود الحيازة بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة (13) وطلب توسعة السوق المركزي لجمعية اشبيلية التعاونية.