الحكومة الإيرانية تعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41%

أعلنت الحكومة الإيرانية الاثنين أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة الجمعة بلغت 41% من الناخبين، مقارنة مع 42,57% في الانتخابات التشريعية عام 2020.

وبذلك فنسبة المشاركة هذه هي الأدنى في الانتخابات التشريعية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، على خلفية دعوات للامتناع عن التصويت وُجهت بعد استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين أو الإصلاحيين قبل عملية الاقتراع، وهي الأولى منذ الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران في نهاية عام 2022.