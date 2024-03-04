د. حمد المطر

د. حمد المطر يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

4 مارس، 2024
0 41 أقل من دقيقة

أعلن النائب السابق د. حمد المطر ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

وقال المطر: “استشعاراً لِعِظمِ المسؤولية الوطنية التي انقسمت ما بين التحديات و الاستحقاقات الإستثنائية غير المسبوقة التي تعيشها الكويت، و ما بين مطالب و حقوق و طموحات شعبٍ بمختلف أجياله، و في مختلف الملفات ذات الاولوية القصوى من تحسين المعيشة و القوانين الإصلاحية و التنموية و الخدمية، أعلن ترشحي لإنتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

متوكلاً على اللهِ الموفقِ ثم بكم مستعيناً و مُنطلِقاً نحو الإستقرار الذي يبني و لا يُفرط بحق، و يوحد الصفوف و الجهود من أجل بناء كويت الغد”.

الوسوم
4 مارس، 2024
0 41 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

أحمد لاري يعلن ترشحه لإنتخابات مجلس الامة 2024 عن الدائرة الاولى

4 مارس، 2024

ماجد المطيري يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الخامسة

4 مارس، 2024

فارس العتيبي يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة

4 مارس، 2024

علي الدقباسي يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

4 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى